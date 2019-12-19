تعرف علي أهم و أبرز فؤائدد زيت السمسم

زيت السمسم Sesame oil من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على الكثير من المعادن و الفيتامينات الهامة للجسم ، و يستخرج زيت السمسم من نبات السمسم ، و هو نبات من الفصيلة السمسمية ، و ينمو النبات حتى يصل طوله الى اكثر من 70سم ، و شكل نبات السمسم قريب من شكل نبات القمح ، حيث تكون حبات السمسم في سنابل صغيرة أعلى النبات ، و بعد حصاد النبات يتم تجفيفه بعيدانه ، ثم يتم تفريغ السمسم من سنابله .

و يزرع السمسم في العديد من دول العالم ، و من أشهر الدول في زراعة السمسم الصين و الهند و مصر و دول أمريكا الجنوبية ، و السمسم من النباتات القوية الطعم ، و يتم تحميصها و تجفيفها ، و يستخدم السمسم في الكثير من الصناعات الغذائية ، حيث يستخدم في صناعة الحلاوة الطحينية و التي تصنع من الفول السوداني أيضاً ، كما يستخدم في صناعات الزيوت و الطحينة العادية .

زيت السمسم

يعتبر زيت السمسم أحد الزيوت الهامة و التي تحتوي على الكثير من المعادن ، فهو يحتوي على الكالسيوم و المغنسيوم و المنجنيز ، كما يحتوي على الحديد و النحاس و الفوسفور ، و كلها عناصر تساعد في تغذية الجسم و مده بالطاقة و الحيوية ، و يدخل زيت السمسم في العديد من الصناعات التجميلية و الغذائية ، فضلاً عن استخدامه في صناعات الأدوية و العلاجات الطبية .

فوائد شرب زيت السمسم

1 – تنظيم السكر في الدم

زيت السمسم من الزيوت الطبيعية التي تساعد في ضبط نسبة الجلوكوز في الدم ، و يعمل على تنشيط البنكرياس لانتاج المزيد من الانسولين ، كما يساعد في زيادة فاعلية مستقبلات الخلايا للأنسولين و حرقة و تحويله الى طاقة ، لذلك يعتبر زيت السمسم من الزيوت الهامة لمرضى السكري من النوع الثاني .

2– علاج اضطرابات ضغط الدم

يساعد زيت السمسم في علاج ارتفاع ضغط الدم ، والذي يحدث بسبب تصلب جدران الشرايين و الاوردة الدموية ، و بسبب ضيق مجرى الدم ، فيقوم زيت السمسم بزيادة مرونة جدران الشرايين ، و زيادة قدرتها على التمدد واستيعاب الدم المار بداخلها مما يساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم .

3– تحسين عملية الهضم

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يساعد زيت السمسم في تحسين عمل الجهاز الهضمي ، و رفع كفائة الجهاز الهضمي في الجسم ، فزيت السمسم يعمل على تنظيم حركة المعدة ، ويساعد في زيادة فاعلية التمثيل الغذائي والأيض الخلوي ، كما يساعد في تحسين امتصاص الأمعاء الدقيقة للغذاء ، ويعمل على منع الانتفاخات وتكون الغازات في المعدة .

4 – علاج القولون العصبي

يساعد الزيت في تهدئة اعراض القولون العصبي ، كما يساعد في علاج التهابات الاثنى عشر ، و يقلل من الشعور بالتقلصات و الانتفاخات المصاحبة لنوبات القولون العصبي ، كما يعتبر من المواد الطبيعية المهدئة لتهيج الغشاء الداخلي للاثنى عشر ، فيزيد من الشعور بالراحة و خاصة بعد تناول الطعام .

5– انقاص الوزن

يحتوي زيت السمسم على مركبات السمسمين الليفية ، و التي تساعد في حرق الدهون و انقاص الوزن و منع تراكم الدهون ، كما ان زيت السمسم من الزيوت الغنية بالألياف الطبيعية التي تساعد في حرق السعرات الحرارية و اعطاء الشعور بالشبع و الامتلاء .

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