تعرف علي أهم و أبرز فؤائد زيت الزيتون

زيت الزيتون من أقدم الزيوت التي استخدمها الإنسان القديم في الطعام و التداوي بها ، و زيت الزيتون يتم استخراجه من شجرة الزيتون ، و هي شجرة مباركة ، كذلك سماها الله تعالى في كتابه الكريم ، حيث يقول جل من قائل ((اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النور: 35]. .

شجرة الزيتون

تعتبر أراضي فلسطين ، و سيناء أفضل الأماكن التي يزرع فيها الزيتون ، و يعتبر الزيتون الذي يتم انتاجه من هذه المناطق من أفضل و أجود انواع الزيتون على مستوى العالم ، و شجرة الزيتون من الأشجار المعمرة ، و التي قد يصل عمرها الى أكثر من 400 سنة ، و تبقي الشجرة قادرة على النمو و الاثمار حتى بعد موت الاغصان و الأوراق ، فإنها تستطيع تجديد نفسها و النمو من جديد . و يصل عدد أشجار الزيتون في العالم أكثر من 800 مليون شجرة ، تخرج أكثر من 400 صنف من أصناف الزيتون المختلفة .

فوائد شرب زيت الزيتون على الريق

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

و شرب زيت الزيتون له الكثير من الفوائد للصحة و الجسم ، نتعرف على بعض منها في السطور القليلة القادمة .

مصدر غني بمضادات الأكسدة

زيت الزيتون من اكثر الزيوت التي تحتوي على مضادات للأكسدة ، و بالتالي فهو من الزيوت الطبيعية التي تساعد في مقاومة الامراض المزمنة و الشفاء منها ، و كذلك في الوقاية من أمراض السرطان و الاورام الخبيثة .

تقليل نسبة الكولسترول في الدم

زيت الزيتون من اكثر الزيوت الطبيعية التي تحتوي على الدهون غير المشبعة الاولية ، و التي تعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الجسم ، و تساعد في منع تراكمه على جدران الاوعية الدموية .

انقاص الوزن

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شرب زيت الزيتون على الريق قبل تناول الطعام ، من الامور التي تساعد في انقاص الوزن ، و زيادة حرق الدهون ، و اعطاء الشعور بالشبع و الامتلاء طوال اليوم ، و قد أجريت دراسات على منطقة حوض البحر المتوسط و التي تعتمد بشكل أكبر على زيت الزيتون في نظامها الغذائي ، فوجدت الدراسات ان هناك علاقة قوية بين تناول زيت الزيتون و فقد الوزن الزائد .

الوقاية من أمراض القلب

تؤثر الدهون الغير صحية و التي يكثر تناولها في الطعام على صحة القلب و الشرايين ، و تناول زيت الزيتون خاصة على الريق من الأمور التي تساعد في الحماية من أمراض القلب ، مثل السكتات القلبية ، كما يساعد زيت الزيتون في تنظيف الاوعية الدموية و توسيع مجرى الدم ، الامر الذي يؤدي الى تقوية عضلة القلب .

علاج الإمساك

يساعد زيت الزيتون في الوقاية من الإمساك ، حيث يساعد في تليين الفضلات ، و زيادة المحتوى المائي فيها ، كما يحفز عضلات الاثنى عشر للانقباض ، و سهولة التخلص من الفضلات .و يعتبر الإمساك هو أصل معظم الامراض التي تصيب الإنسان و خاصة أمراض الجهاز الهضمي و القولون .

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