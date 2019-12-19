شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة التبول علامة على الإصابة بعدة أمراض.. منها السكرى والتهاب المثانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثيرون لكثرة الدخول للحمام بكثرة، وهذا الأمر يعد من الأمور التي يتعرض لها الكثيرون، وتكون علامة علي الإصابة ببعض الأمراض، وللتعرف علي أسباب كثرة الدخول للحمام والتبول عليك قراءة الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

إذا كنت تدخل للحمام بكثرة لأكثر من مرة في الساعة وتستيقظ كثيرًا طوال الليل وتحتاج إلى التبول، فمن المحتمل أنك تعاني من التهابات في المثانة أو التهاب في المسالك البولية، ويجب عليك الكشف عند الطبيب للتعرف علي حقيقة الأمر.

في حالة كثرة التبول فقط يكون هذا علامة علي الإصابة بمرض السكر، فالتبول المتكرر مع كمية كبيرة غير طبيعية من البول ، هو في كثير من الأحيان من الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، حيث يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز غير المستخدم من خلال البول، كما أن العطش المفرط يعد من أبرز العلامات.

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كما أنه من أمراض تشير إلي الإصابة بمرض نتيجة للتبول المتكرر أنك تعاني من مشاكل في البروستاتا، فيمكن للبروستات المتضخمة أن تضغط على مجرى البول وتمنع تدفق البول ، الأمر الذي قد يتسبب في أن يصبح جدار المثانة سريع الانفعال". يوضح أن المثانة يمكن أن تبدأ بالانقباض حتى عندما تحتوي على كميات صغيرة من البول ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التبول المتكرر.

كما أوضح التقرير أن التبول المتكرر يعد من الأمور التي تنظرك، فهو من علامات الحمل المبكرة والتي يجب التعرف عليها.