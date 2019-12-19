دراسات طبية تؤكد أن النوم المتقطع له خطر كبير

القاهرة - لايف ستايل
توضح إحدى الدراسات الحديثة أن النوم المتقطع يضر بالجهاز العصبي وقد يصيب بالزهايمر مع مرور الوقت، حيث أن القلق وقلة النوم يعملان علي تكوين بروتينات "بيتا أمايلويد" و"تاو"، وعند زيادتها يصاب الإنسان بالزهايمر.
وينصح الأطباء بضرورة الاسترخاء لمدة ساعة تقريبًا قبل النوم من أجل نوم هادئ ومستقر بدون قلق، وتجنب التفكير الزائد أو الحسابات التي تزيد من التوتر الإنسان وتحيل بينه وبين النوم العميق.
ويشدد الأطباء على أهمية تناول الطعام الصحي وتجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من الأرق والاستيقاظ ليلًا خاصة قبل النوم مباشرة، وضرورة تجنب استعمال الهاتف الذكي أو "اللاب توب" قبل النوم، لأنهما من الأسباب التي تعيق قدرة الإنسان على النوم العميق.
لا مانع من أخذ حمام دافئ قبل النوم حتي يسترخي الجسم ويستعد للنوم العميق بدون قلق.
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