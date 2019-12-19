تعرف علي أضرار النسكافية عند الاستيقاظ في الصباح

حذرت دراسة أمريكية حديثة من خطر تناول النسكافيه عند الاستيقاظ، خاصة للذين يتبعون حمية غذائية، لأنه يحتوي على عدد ضخم من السعرات الحرارية والسكريات.

وقالت الدراسة إن شرب النسكافيه يسبب أضرارًا بما يحتويه من حليب دسم ومخفوقات الكريم والشوكولاتة والمحليات الأخرى.

وقالت اختصاصية التغذية، ليندي كوهان المشاركة في الدراسة: إن "أكبر خطأ يرتكبه الناس مع النسكافية هو طلب كوب نسكافية سادة كبير الحجم أو شرب أكواب متعددة على الريق".

وأضافت: "مع النسكافية الصباحية، يجب عليك التفكير في كمية الحليب التي تضيفها إلى كوبك وكم الكريم والإضافات المختلفة".

وأوصت ليندي بتناول كميات أصغر من النسكافية وعدم إضافة الكثير من المحليات والإضافات، فالامتناع عن ذلك سوف يساعدك على خسارة 4.5 كيلوجرام أو عشرة بوندات خلال العام".

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وأوضحت ليندي أن "النسكافية الصغيرة التي تحتوي على حليب كامل الدسم تحتوي على نفس القدر من السعرات الحرارية كقطعة من الخبز، في حين أن النسكافية المتراكمة مع حليب كامل الدسم يعادل تناول شطيرة من السعرات الحرارية".

وأشارت إلى أن "أسهل طريقة للحصول على صحة أكثر ومنع التعرض لوعكات معوية هو بخفض السكريات لمنع أولاً، الاضطرابات المعوية، وثانيًا: عسر الهضم والانتفاخ، وثالثا: السمنة".

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