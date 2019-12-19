دراسة تؤكد أن تناول الطماطم وقاية من خطر الإصابة بالإكتئاب

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول القليل من الطماطم عدة مرات في الأسبوع، من شأنه أن يخفف خطر الإصابة بالاكتئاب، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

من جهتها، أوضحت الصحيفة أن الباحثين بجامعة «تاينجين» الصينية، حللوا سجلات الصحة العقلية والعادات الغذائية لـ1000 امرأة ورجل في أعمار تزيد على الـ70 عاماً، ووجدوا أن تناول الطماطم مرتين إلى 6 مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 46% للإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن تناولوها أقل من مرة في الأسبوع.

وتبين خلال مراحل الدراسة أن الذين يتناولون هذا النوع من الخضار يومياً مقارنة ببقية أنواع الخضراوات، يتراجع عندهم خطر الاكتئاب بنسبة 52%.

يذكر أن 20% من الناس يعاني من الاكتئاب في فترة في حياتهم، وتصيب هذه الحالة النساء أكثر من الرجال، ويزيد خطر إصابة المسنين بها بسبب تراجع صحتهم الجسدية، ووحدتهم.

وقال العلماء إن نتائج دراستهم تظهر أن تناول نظام غذائي غني بالطماطم قد يكون له تأثير مفيد على منع أعراض الاكتئاب، والحماية من الامراض لإحتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

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