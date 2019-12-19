دراسة تؤكد أن هذا ما يحدث لأعمار من يعانون الاضطرابات العقلية الخطيرة

دراسة جديدة كشفت أن متوسط العمر المتوقع هو 10 و7 سنوات على التوالي للرجال والنساء الذين يعانون من اضطرابات عقلية، مقارنة بعامة السكان، وذلك عقب إصابتهم بالأمراض.

الدراسة الجديدة، التي أجريت في كلية الطب جامعة "لندن"، وجدت أن معدل الوفيات لمن يعانون من أنواع مختلفة من الاضطرابات قد ارتفعت بشكل ملحوظ.

نتائج الدراسة تقدم رؤى جديدة حول كيفية تأثير الاضطرابات العقلية على حياة الأشخاص

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في عدد أكتوبر من مجلة "لانسيت" الطبية: "لقد بحثنا كيف تغيرت معدلات الوفيات لكل نوع من أنواع الاضطرابات، لكل عمر، للذكور والإناث، بالإضافة إلى النظر في الوفيات المبكرة، تمكنا من استكشاف أسباب محددة للوفاة مثل السرطان والسكري والانتحار" بناء على بيانات من 7.4 مليون شخص يعيشون في الدنمارك بين عامي 1995 و 2015 ، تقدم هذه النتائج رؤى جديدة حول كيفية تأثير الاضطرابات العقلية على حياة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مثل الاكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات تعاطي المخدرات.

وعند دراسة الاختلافات في متوسط العمر المتوقع، وجد الباحثون أن الرجال والنساء الذين يعانون من اضطرابات عقلية في المتوسط لديهم متوسط العمر المتوقع على التوالي 10 و 7 سنوات على الأقل بعد تشخيص المرض مقارنة بالشخص الدنماركي الكلي في نفس العمر، على سبيل المثال، يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو أي نوع آخر من اضطرابات المزاج، والتي تعد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا، من معدلات الوفيات المرتفعة.

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وقال الباحثون "بصرف النظر عن زيادة خطر الوفاة بسبب الانتحار، نؤكد أيضا زيادة خطر الوفاة بسبب الأمراض الجسدية مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي ومرض السكر وما إلى ذلك"، وأضافوا "لقد وجدنا أن الرجال والنساء الذين يعانون من اضطرابات المزاج عانوا من متوسط العمر المتوقع على التوالي 7.9 و 6.2 سنة بعد تشخيص المرض مقارنةً بالشخص الدنماركي الذي يعاني من نفس العمر".

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