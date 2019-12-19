القاهرة - لايف ستايل
بحث جديد أجرته جامعة "إيست إنجليا" البريطانية فجر مفاجأة كاشفاً أنّ "زيوت الأوميجا 3 ليس لها تأثير يذكر في علاج القلق و الإكتئاب، كما يشاع"، موضحة أنّ "هذه الزيوت ليس إلا نوعاً من الدهون، والكميات الصغيرة منها ضرورية لصحة جيدة، ويمكن العثور عليها في الطعام الذي نتناوله مثل المكسرات والبذور والأسماك الدهنية وسمك السلمون".
الباحثون أجروا 31 تجربة على البالغين المصابين بالإكتئاب أو القلق أو بدونهما، وجرى اختيار 41470 بالغاً بصورة عشوائية للمشاركة في التجارب لاستهلاك المزيد من دهون الأوميجا 3 طويلة السلسلة "زيوت السمك"، أو الحفاظ على النسبة المعتادة لهم، لمدة 6 أشهر على الأقل. وبعد التحليل، وجد الباحثون أنّ "المكملات الغذائية لها تأثير ضئيل أو معدوم في الوقاية من أعراض الإكتئاب أو القلق".
المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور لي هوبر من كلية نوريتش الطبية قال: "لقد أظهر بحثنا السابق أن مكملات أوميجا 3 طويلة السلسلة، بما في ذلك زيوت السمك، لا تحمي من أمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري أو حتى الموت". بدورها، قالت الدكتورة كاثرين دين: "يمكن أن تكون الأسماك الزيتية طعاماً مغذّياً للغاية كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكن وجدنا أنه لا توجد قيمة واضحة لدى الأشخاص الذين يتناولون مكملات زيت أوميجا 3 للوقاية من الاكتئاب والقلق أو معالجته".
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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تؤكد أن زيوت "أوميجا3" لا علاقة لها بعلاج هذا المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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