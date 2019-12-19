دراسة تؤكد أن مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الوفيات جراء السكتة الدماغية القاتلة ترتفع خصوصً بين مرضى السرطان، خاصة المصابين بسرطانات الثدي والبروستاتا والقولون.

وقال باحثون بكلية الطب في جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إن مؤسسات مثل جمعية القلب الأمريكية، والشبكة الوطنية الشاملة للسرطان، تقدم إرشادات منفصلة للوقاية من السكتة الدماغية، وتقديم المشورة للأشخاص الذين يتلقون علاجا للسرطان، لكن هناك القليل من التوجيهات لوقاية مرضى السرطان من السكتات الدماغية.

ولكشف العلاقة بين السرطان والسكتة الدماغية، استخدم الباحثون بيانات تم جمعها من برنامج المعهد الوطني للسرطان، تتضمن معلومات حول الإصابة بالسرطان ومعدلات الأعمار، وسنة التشخيص، ويغطي البرنامج 28 في المائة من سكان الولايات المتحدة.

واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 7 ملايين مريض تم تشخيص إصابتهم بالسرطان الغازي، الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بخلاف المنطقة التي ظهر فيها من البداية، كما يحدث في سرطاني الرئة والثدي عند انتقالهما إلى أجزاء أخرى من الجسم، ووقعت تلك الإصابات بين عامي 1992 و2015.

ووجد الباحثون أنه من بين 7 ملايين و529 ألفًا و481 مريضًا بالسرطان، توفي 80 ألفًا و513 مريضًا بالسكتة الدماغية، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" عن نتائج الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية (Nature Communications) العلمية.

وكان لدى الذكور والإناث المصابين بالسرطان فرص متساوية في الوفاة بالسكتة الدماغية، لكن أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في عمر أصغر كانت لديهم فرصة أكبر للإصابة بسكتة دماغية قاتلة.

إضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أنه من بين المصابين بالسرطان قبل بلوغهم سن الأربعين، حدثت معظم السكتات الدماغية في الأشخاص الذين عولجوا من أورام المخ والأورام اللمفاوية.

أما المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان فوق سن الأربعين، فكانت السكتات القاتلة الأكثر شيوعا، مرتبطة بالإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والقولون.

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وقال الدكتور نيكولاس زورسكي، قائد فريق البحث، إن "نتائج الدراسة قد تساعد الأطباء على تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالسكتات القاتلة".

وأضاف أن "أحد التفسيرات لزيادة الخطر، يمكن أن يكون أن العديد من الأشخاص المصابين بالسرطان مصابون بحالة تخثر بالدم، ما يعني أنهم أكثر عرضة لتشكل جلطة دموية".

وتابع زورسكي: "قد تتحول هذه الجلطة الدموية بعد ذلك إلى الرئتين، وتتسبب في حدوث انسداد رئوي، أو تتسبب في حدوث جلطة إذا انتقلت إلى المخ".

والسكتة الدماغية، مرض وعائي يحدث بسبب عدم قدرة شرايين المخ على إيصال الأكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية البسيطة.

وتعتبر السكتة الدماغية واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتسبب عبئا ثقيلا من الناحية الإنسانية والاقتصادية على المجتمعات، حيث تصيب 15 مليون شخص سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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