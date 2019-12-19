دراسة تؤكد أن الفلفل الحار يقلل الموت بالسكتة الدماغية وأمراض القلب

القاهرة - لايف ستايل
أثبتت دراسة علمية بريطانية أن الفلف الحار له عمل كبير في التقليل من مخاطر الوفاة بالقلب والسكتة الدماغية.
وأوضحت الدراسة التي أجريت على 23000 شخص، فاعلية الفلفل الحار في تحسن الصحة العامة للإنسان، حسب ما نشره bbc.
وقد وجد الباحثون أن خطر الوفاة من نوبة قلبية كان أقل بنسبة 40٪ بين المبحوثين الذين يتناولون الفلفل الحار أربع مرات على الأقل في الأسبوع، بينما كانت الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية أكثر من النصف في غيرهم.
من ناحيتها، علقت ماريولاورا بوناشيو، كبيرة الباحثين في التغذية على الدراسة قائلة أنها مثيرة للاهتمام لأنها تثبت العلاقة بين النظام الغذائي والوفاة بأمراض القلب، مو الفلفل الحار له تأثير وقائي للجميع".
فيما أوضح ليكيا إياكيلو، مدير قسم علم الأوبئة والوقاية في نيوروميد، أن الخصائص المفيدة للفلفل الحار قد انتقلت عبر ثقافة الطعام الإيطالية.
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