كيفية اشعال الرغبة الجنسية عبر حاسة الشم فقط

حاسة الشم​ من الحواس شديدة الأهمية وذلك لأنها تؤثر في ​الرغبة الجنسية​ لدى الرجل ولدى المرأة ايضا. وهذا التأثير يمكن أن يكون إيجابياً عند شم روائح الجسد الطبيعية الرقيقة أو مع استعمال أنواع العطور المختلفة، كما يمكن أن يكون للروائح تأثيرها السلبي على ​العلاقة الحميمة​.. كالروائح​ الكريهة الناتجة عن اهمال النظافة الشخصية أو عن بعض الأمراض أو الالتهابات.

ولأن الروائح المنبعثة من ​جسم الإنسان​ لها تأثير كبير على مستوى الرغبة الجنسية. نقدم لكم بعض الإرشادات والنصائح المهمة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لعلاقة سعيدة خالية من المشكلات:

-يمكنك أن تأخذي حماماً وتطلبي من زوجك أن يشاركك فيه بهدف زيادة المتعة.

- ​رائحة الفم​ الجيدة: أفادت الدراسة ان نظافة الأسنان ورائحة الفم العبقة تزيدان من الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء، جربي سيدتي أن تحضري موعداً للكشف على الأسنان لجميع افراد الأسرة وهو منهم، اجعليها إحدى الهدايا لأي مناسبة.

- الحرص على نظافة ​المناطق التناسلية​: لها تأثير خاص على الرغبة الجنسية وذلك لأن الرائحة الكريهة لهذه المناطق تؤدي إلى فتور الرغبة في المعاشرة الحميمة، وربما تؤثر سلباً على الأداء الجنسي أيضاً.

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- الانتباه الى نظافة القدمين :يمكنك تطبيق بودرة التلك على قدميك للتخلص من رائحة القدم. بودرة التلك تساعد على تدمير البكتيريا وإزالة الرائحة الكريهة إذا لم يكن لديك بودرة التلك، يمكنك استخدام مضاد للعرق ذات نوعية جيدة على قدميك للحفاظ عليها جافة لفترة أطول من الزمن.

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