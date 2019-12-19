أنجيه يبلغ عمالقة أوروبا بسعر الجزائري نوري

أبلغ نادي أنجيه الفرنسي عمالقة أوروبا بالسعر المطلوب لبيع موهبته الجزائرية ريان آيت نوري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويوجد نوري على قائمة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية البارزة، على غرار أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي.

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وأكد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن نادي أنجيه يسعى للحصول على مبلغ 20 مليون يورو من عملية بيع ظهيره الأيسر الصاعد.

وكان اللاعب صاحب الـ18 سنة خطف الأضواء خلال النسخة الحالية من الدوري الفرنسي بعد المستويات المميزة التي قدمها، حيث شارك في 15 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، صنع خلالها هدفين.

واجتمع البرتغالي خورخي مينديز، وكيل نوري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع مسؤولي أنجيه للنظر في إمكانيّة مغادرته للفريق في فترة الانتقالات الشتويّة.

ويمتد عقد اللاعب مع أنجيه حتى سنة 2021، وهو ما سيجبر النادي الفرنسي على بيعه في أقرب حال من أجل تحقيق مكاسب مادية مهمة، خشية رحيله بشكل مجاني بعد انتهاء تعاقده.