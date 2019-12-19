فيديو.. نادال يوضح أهمية بطولة مبادلة في الترويج للتنس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، عن أهمية بطولة مبادلة للتنس المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الترويج للعبة وجذب انتباه الصغار.

ويشارك نادال في بطولة مبادلة للتنس إلى جانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم اللعبة.

وقال نادال في تصريحات لـ"العين الرياضية": "لقد استمتعت بالوجود هنا، خاصة أنني أشارك العديد من اللحظات الرائعة والعظيمة مع العديد من الأصدقاء".

وأضاف: "استمتعت هنا وأنا سعيد بعودتي مجددا، هذا الحدث يضم الأفضل، اللاعبون الرائعون يتنافسون هنا، وأنا سعيد وفخور أنني جزء من هذا الحدث".

وتابع: "أتمنى أن أتنافس في مجموعة من المباريات الجيدة هنا في أبوظبي، الوجود هنا أمر رائع بالنسبة لي".

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وأردف: "أنا مقتنع تماما أن مثل تلك البطولات والأحداث تساعد في الترويج للعبة وتجعل الأطفال مهتمين باللعبة، يجب بناء مدارس وجذب مدربين مناسبين، وأن يكون هناك بنية تحتية، أؤمن أنكم تقومون بعمل عظيم".

وتقام بطولة مبادلة خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في مركز أبوظبي الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية.

وستجمع المباراة الافتتاحية للبطولة التي تنطلق الخميس وتستمر على مدار 3 أيام، كلاً من اليوناني ستيفانوس تيتسيباس والروسي أندريه روبليف.

ويستكمل الروسي كارين كاتشانوف، المصنف الـ17 عالمياً، قائمة اللاعبين من فئة الرجال، وسيخوض مباراته الأولى ضد الكوري الجنوبي هيون تشونج، مساء اليوم نفسه.