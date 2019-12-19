نادال يحلل لـ"العين الرياضية" مباراة كلاسيكو الأرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث النجم كرة التنس الإسباني رفائيل نادال عن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي انتهت بالتعادل السلبي، الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري الإسباني على ملعب كامب نو معقل "البلوجرانا".

وقال نادال في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "مباراة الكلاسيكو كانت جيدة، ريال مدريد قدم مستويات عظيمة".

وأضاف نادال: "المباراة كانت مغلقة، على أي حال بالنسبة لملعب صعب مثل كامب نو، فالريال قدم مباراة قوية وهذه ليست نتيجة سيئة بالنسبة للفريق".

من ناحية أخرى، تحدث لاعب التنس الإسباني عن المنافسة في بطولة الدوري الإسباني، مؤكدا أنها ستكون صعبة للغاية، سواء مع برشلونة أو إشبيلية أو غيرها من الفرق.

وواصل: "لا يمكنني توقع المنافسة في الدوري الإسباني، أنا سعيد لأن ريال مدريد ينافس بشكل جيد، المنافسة ستكون صعبة وقوية مع برشلونة وإشبيلية، ولكنني سعيد لرؤية الفريق يلعب بشكل جيد".

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ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة، بعد تعادلهما سلبيا، مساء الأربعاء، على ملعب كامب نو، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

ويعد نادال أحد أكبر مشجعي فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد ودائما ما يحرص على الذهاب لمشاهدة فريقه المفضل من داخل أرضية الملعب.

ويوجد نادال في العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تشهد وجود نخبة من لاعبي التنس العالميين؛ إذ تضم قائمة المشاركين فيها 3 من أفضل 10 لاعبين في العالم، وعلى رأسهم نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنفان الأول والثاني عالمياً على الترتيب.