تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض محشى

القاهرة - لايف ستايل المقادير 8 x عدد بيضة (مسلوقة)

8 x عدد زيتون اسود

1 x رشة ملح

1 x رشة بهارات

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

½ x كوب مايونيز

¼ x كيلو جمبرى (صغير) الطريقة: فى طاسة على النار غير قابلة للإلتصاق نضع معلقة من الزيت والجمبرى ونقلب لمدة دقيقة حتى يتغير لونة.

نسلق البيض ويترك حتى يبرد ثم يقشر.

ثم يقطع الجزء العلوى من بياض البيضة وينزع الصفار.

ثم نضع الصفار فى وعاء عميق ونضيف له المايونيز والجمبرى والزيتون ونقلب حتى يمتزجوا مع بعض.

ثم بواسطة معلقة نعمل على حشو البيض ويرص فى طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد الجمبرى تعرفي علي طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي

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