تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى كرنب

المقادير

4 x مكعب زبدة

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد بصل (مقطع مكعبات صغيرة)

2 x كوب مرق الدجاج

2 x كوب أرز عادى

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x حزمة كزبرة خضراء (مقطعة)

1 x كوب عصير طماطم

1 x حزمة بقدونس طازج (مقطع)

1 x حزمة شبت (مقطع)

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد كرنب

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة كزبرة جافة مطحونة

1 x معلقة صغيرة كمون

½ x كوب لبن كامل الدسم

الطريقة:

نقطع الكرنب ونسلقه في ماء مغلي وقليل من الكمون ثم ننشله من الماء ونصفيه ونتركه يبرد تماما ونقطعه شرائح عريضة طولية.

نحضر الحشو نقطع البصل مكعبات صغيره ونأخذ تلت أرباع الكميه ونترك الربع الباقي نفركة بقليل من الفلفل الأسود ونضعة جانبا.

في حلة علي النار نشوح البصل والثوم في ملعقتين زيت حتي يذبلوا نضيف عصير الطماطم والصلصه والسكر والملح والفلفل الاسود وكمون وكسبرة ناشفة ونتركها غلوة واحدة ثم نضيف لها البصل المفروك بالفلفل الاسود ونتركها تتسبك.

في الكبة نقطع الخضرة كلها جيدا أو بالسكين ونضيف عليها الأرز وبعد ان تتسبك الصلصة نرفعها من علي النار و نضيف اليها الأرز والخضرة ونقلب جيدا.

نفرد شرائح الكرنب واحدة واحدة ونضع فيها ملعقة من الخلطة ونلفها بعرضها ونرصها في حلة مفروشه بالبصل او البطاطس وهكذا حتي ننتهي من كل الكمية.

نضع الحلة علي النار ونضع علي وجة المحشي طبق ويكون قابل لتحمل الحراره حتي لا ينكسر.

نضع نصب كوب اللبن والباقي مرقه حتي يتغطي المحشي تماما وبعدة قليلا.

نضعة علي نار عالية حتي يتشرب المرقه ثم نهدئ النار ونتركة حتي تمام تسويتة.

بعد تسويتة نضع علي وجهه مكعبات الزبده ونتركها تسيح ثم يرص في طبق التقديم ويقدم.

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