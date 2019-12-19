تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى الكوسة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x عدد فص ثوم
3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس
2 x عدد بصلة (متوسطة الحجم)
2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم
2 x عدد طماطم (مبشورة)
2 x كوب مرق الدجاج
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x عدد حزمة بقدونس
1 x حزمة شبت
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
1 x كيلو كوسة
1 x حزمة كزبرة خضراء
1 x كيلو أرز عادى
الطريقة:
أولا بنقطع الخضره ونبشر الطماطم ونقور الكوسه ونفرم البصل والثوم ونغسل الرز ونضعهم جانبا.
فى طاسة غويطة على النار هنسخن زيت ونحمر فيه نصف بصلة مع القليل من الثوم وبعدين نضيف الطماطم وصلصة الطماطم ونسيبها تتسبك ونضيف الملح والفلفل وأى توابل اضافية حسب الرغبة.
بنضيف الخلطه السابقه مع الرز وباقى البصل والثوم والخضره فتصبح الحشوه جاهزه ولو بتحبى تضيفى لحمه مفرومه تتعصج الاول وتضاف للخلطة.
يتم حشو الكوسه وترص فى صينيه مفروشة بشرائح البصل والطماطم وتوضع عليها المرقة وترفع على نار هادية لحد ما تستوى (حوالى 40 دقيقة) وممكن نزود مرقة اذا احتاجت.
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