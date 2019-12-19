تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اوملت الكوسة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد بيضة (طازجة)

4 x معلقة كبيرة جبنة ريكوتا

3 x معلقة كبيرة لبن كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح

1 x عدد كوسة

1 x عدد سمن

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كوب مشروم (مفروم) الطريقة: تقشر الكوسة وتبشر.

ثم فى طاسة غير قابلة للألتصاق نضع السمن والبصل ونقلب.

ثم نضيف الكوسة والمشروم ونقلب ثم نرفعة من على النار.

ثم فى إناء عميق نضع البيض واللبن ونتبل بالملح والفلفل ونخفق جيدا.

ثم نضيف الكوسة والريكوتا ونخفق جيدا.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق على النار نضع الزيت ونصب جزء من الأوملت ويترك على نار هادئة حتى يشتد ويتماسك وتكرر نفس الخطوة حتى ينتهى المقدار يقدم ساخنا بالهنا الشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الكوسة

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