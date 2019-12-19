تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الريزوتو

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب مشروم

1 x لتر مرق الدجاج

1 x عدد بصلة مفرومة (ناعم)

1 x رشة زعتر

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب أرز عادى (أو أرز أوربوريو)

1 x عدد فص ثوم مهروس

¼ x كوب جبن بارميزان مبشور الطريقة: فى وعاء على النار نضع البصل مع الزبدة ويقلب ثم نضيف الثوم ونقلب مرة آخرى.

ثم نضيف المشروم ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الأرز ونقلب حتى يصفر لونة.

نضيف كوب من المرق مع التلقيب إلى أن يتشرب الأرز المرق نضيف كوب اخر من المرق مع التقليب ونستمر حتى ينتهى المرق تقريبا مدة 20 دقيقة.

ثم نضيف الجبن ونقلب حتى يمتزج مع الأرز.

يرفع الخليط من على النار ويتبل بالفلفل الأسود والزعتر ويقدم ساخنا.بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالزيت والزعتر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الزبدة والثوم

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