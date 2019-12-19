تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيكاتا بالمشروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 x عدد بصلة (مفرومة ناعم)

1 x كوب دقيق

1 x كوب مشروم (مقطع شرائح)

1 x عدد مكعب مرقة دجاج

1 x معلقة صغيرة زعتر

1 x كوب ماء

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كوب كريمة لبّاني

½ x كيلو لحمة بتلو (أو كندوز مقطعة شرائح)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x كوب سمن الطريقة: هنتبل شرائح اللحمة بالملح والفلفل وهنغلفها بالدقيق.

فى صينية على النار هنسخن السمن وهنقلى فيه شرايح اللحمة لحد ما تتحول للون الذهبى.

بعد كده هننشل شرايح اللحمة من السمن وهنسيبها تتصفى على جنب ومكانها هنضيف البصل ونقلبه كويس لحد ما يتحول للون الذهبى.

هنضيف شرائح المشروم ونقلب كويس لحد ما تدبل وبعدين هنضيف الكريمة اللبانى ونقلب كويس لمدة دقيقتين.

بعد كده هنضيف 2 كوب ماء على الخليط وأول ما يغلى هنضيف شرائح اللحمة والزعتر ومرقة الدجاج ورشة ملح وهنوطى النار ونسيبه حوالى 20 دقيقة لحد ما الخليط يتماسك.

بكده تبقى البيكاتا جاهزة للتقديم وممكن نقدمها مع خضار سوتيه و رز أبيض. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزعفران تعرفي طريقة إعداد وتحضير شوربة البروكلي بالكريمة والمشروم

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