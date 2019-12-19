تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا باللحمة المفرومة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة كبيرة لبن بودرة

2 x عدد فص ثوم (مفروم)

1 x كوب زيت ذرة

1 x كيلو لحمة مفرومة

1 x كوب صلصة طماطم (حسب الرغبة)

1 x كوب زيتون اسود (مقطع حلقات)

1 x كوب جبنة شيدر (مبشورة)

1 x كوب دقيق

1 x عدد طماطم (مقطعة)

1 x كوب ماء (حسب الحاجة)

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصلة مفرومة الطريقة: نقوم بتذويب الخميرة والسكر في ماء دافيء، ثم نخلط الدقيق بالخميرة وقليل من الملح والزيت واللبن ونعجن جيداً بحيث تكون العجينة رخوة قليلاً، ونغطي العجينة ونتركها جانباً.

نحضر طاسة ونضع قليل من الزيت ونضع اللحمة المفرومة ونضيف البصل والثوم وقليل من الملح والفلفل الإسود ونقلب قليلاً حتى تحمر ونضيف قليل من الصلصة والماء ثم نتركة يتشرب الخليط قليلاً.

نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نحضر العجينة ونفردها حتى تصبح متساوية ونضعها في الصينية ونضع فوقها خليط اللحمة المفرومة ونضيف الطماطم والفلفل والزيتون والجبنة الشيدر، ندخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بدوي باللحمة الضانى طريقة إعداد وتحضير إيدام البازيلا باللحم والطماطم

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