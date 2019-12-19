تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بارميجان مخبوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 250 x جرام جبنة بارميزان

4 x عدد صدور دجاج مخلية

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة خل بلسميك

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة صغيرة بصل (بودرة)

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x كوب بقسماط مطحون

½ x معلقة صغيرة ملح الطريقة: تغسل صدور الدجاج جيدا وتجفف.

في وعاء نضع زيت الزيتون والخل وبشر الليمون والملح والفلفل والتوم البودرة والبصل البودرة ونقلب جيدا، ثم نضع صدور الدجاج في التتبيلة ونتركها ساعتين في الثلاجة او ليلة كاملة.

نسخن معلقتين زيت نباتي على النار وننزل صدور الدجاج تأخذ صدمة حتى تأخذ اللون الأبيض.

في وعاء نخلط الجبن المبشور والبقدونس والبقسماط ونقلب جيدا.

نصف قطع الدجاج في صينية فرن مستطيلة ونغطيها جيدا بخليط الجبن والبقسماط.

نخبزها في فرن ساخن على الدرجة 220 لمدة 20 الى 25 دقيقة وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد ومقادير "قرنبيط بالبقسماط" تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بانية فى الفرن

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