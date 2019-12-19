تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز إيراني

المقادير 3 x كوب دقيق

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x كوب ماء الطريقة: نحضر وعاء ونقوم بخلط المكونات حتى يتكون عجينة طرية ومتماسكة، ندعها تتخمر لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بتقطيع العجين لعدد 7 قطع ونقوم بفرد العجينة بالنشابة حتى تصبح رقيقة، ونحضر صينية بيتزا وندهنها بالزيت ونضع العجينة وندهن وجه العجينة بالزيتون وندخلها الفرن و التسوية من أعلى فقط. Advertisements قد يهمك أيضا: خلطات لشد الوجه بالخميرة في 15 دقيقة فقط فوائد مذهلة للملح رغم مخاطره الشديدة من بينها إزالة البقع وإشراق الأسنان

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