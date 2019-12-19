تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بشراب الليمون

المقادير

250 x جرام زبدة

3 x معلقة صغيرة قشر ليمون

3 x عدد بيضة

1 ½ x كوب دقيق

1 ¼ x كوب زبادي

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

¾ x كوب سكر

0.33 x كوب سكر (لعمل الشربات)

¼ x كوب عصير ليمون (لعمل الشربات)

¼ x كوب ماء (لعمل الشربات)

¼ x كوب عصير ليمون

الطريقة:

يُسخن الفرن مسبقاً عند درجة حرارة 180 درجة.

باستخدام المضرب الكهربي تُخفق الزبدة مع قشر الليمون، والسكر حتى الحصول على ملمس كريمي خفيف.

يُضاف البيض تدريجياً لخليط الزبدة، والسكر مع استمرار الخفق.

يُنقل الخليط في وعاء عميق، ويُضاف إليه ½ كمية عصير الليمون، و1/2 مقدار الزبادي، ويُقلب الخليط باستخدام ملعقة خشبية.

يضاف البيكنج بودر إلى الدقيق، ثم يُضاف الدقيق تدريجياً للخليط، تُوضع الكمية المتبقية من عصير الليمون والزبادي على خليط الكيك، وتقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.

تُدهن صينية الفرن بقليل من الزبدة، ثم يصب فيها خليط الكيك.

تُخبز الكيك في الفرن لمدة 45 دقيقة وتُختبر بطرف السكين.

يُصب شراب الليمون وهو ساخن على الكيك الساخن، ثم تترك الكيك لتبرد و ترفع على طبق التقديم وتجمل بقشر الليمون.

لعمل شربات الليمون : يُضاف السكر إلى الماء، وعصير الليمون، ويرفع الشراب على نار هادئة مع التقليب حتى تمام ذوبان السكر. ثم تهدأ النار مرة أخرى، ويُترك الشراب على النار حتى يصبح سميك.

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