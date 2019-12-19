تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفستق بالليمون

المقادير

100 x جرام سميد

4 x عدد بيضة (طازجة مفصول الصفار عن البياض)

1 x كوب سكر (للشربات)

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون (مبشور)

1 x كوب عصير ليمون (للشربات)

1 x كوب فستق

1 x رشة ملح

1 x رشة نعناع مجفف

½ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

الطريقة:

أولا نحضر الشربات فى إناء على النار نضع عصير الليمون والسكر والنعناع المجفف ونقلب حتى يذوب السكر ثم يترك على نار هادئة حتى يسمك قوامة ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

ثم فى إناء زجاجى عميق نضع صفار البيض والسكر ونخفق جيدا.

ثم بالتدريج نضيف الزبد والسميد والفستق وبشر الليمون ورشة ملح ونخفق جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم فى وعاء أخر عميق نضع بياض البيض ورشة من الملح ونخفق جيدا حتى يبيض لونة ويصبح مارينج.

ثم نضيف المارينج لخليط الكيك ونقلب من أسفل لأعلى حتى يختلطوا تماما.

ثم فى صينية بها ورق زبد مدهون بالزبد نضيف خليط الكيك ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو لحين أن تنضج.

ثم يصب فوق الكيك الساخن شربات الليمون المعد سابقا ثم تزين بالفستق المفروم وتقدم بالهنا والشفا.

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