تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الجنزبيل

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة لبن كامل الدسم (للتزيين)

3 x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة ألوان طعام طبيعية (للتزيين)

1 x معلقة كبيرة فانيليا (سائلة للتزيين)

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x كوب سكر بودرة (للتزيين)

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون

1 x عدد بيضة (بدرجة حرارة الغرفة)

¾ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

¾ x كوب سكر بنى

½ x كوب شراب الذرة (أو عسل أسود)

½ x معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

¼ x معلقة صغيرة ملح

¼ x معلقة صغيرة قرنفل (مطحون) الطريقة: في وعاء تخلط كافة المكونات الجافة.

وعاء آخر نضع الزبدة والسكر البني ونخفق بواسطة المضرب الكهربائي.

نضيف البيضة ونواصل الخفق، ثم نضيف العسل والفانيلا وبشر الليمونة ونخفق.

نبدأ في إضافة المكونات الجافة بالتدريج ونجمع العجين.

نغلف العجين بالنايلون الغذائي ونحفظها بالثلاجة لمدة ساعة.

تفرد العجين بواسطة النشابة ونقطعها الى اشكال الكريسماس بواسطة قطاعات الكوكيز.

ترص قطع الكوكيز في صينية خبز مبطنة بورق زبدة، وتخبز في الفرن الساخن مسبقا على الدرجة 180 لمدة 15 دقيق.

في هذه الأثناء نضع في وعاء السكر والحليب والفانيلا ونقلب جيدا، اذا كان الخليط سائل نضيف سكر ولو ثقيل نضيف لبن.

نقوم بتقسيم الخليط ونلون كل قسم بالألوان المتاحة.

بعد خروج الكوكيز من الفرن ندعه على شبك حتى يبرد تماما، ثم يزين الكوكيز بالألوان المرغوبة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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