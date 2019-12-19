تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ماربل كيك

المقادير

5 x عدد بيضة

3 x معلقة كبيرة كاكاو

3 x معلقة صغيرة باكينج بودر

2 x معلقة صغيرة فانيليا

2 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة نشا

2 x معلقة كبيرة مربى (مشمش)

1 x كوب زبدة (سايحة)

1 x كوب سكر

¾ x كوب لبن كامل الدسم

¼ x معلقة صغيرة ملح

الطريقة:

يفرق البياض عن الصفار

يخفق بياض البيض جيداً مع رشة ملح وقليل من السكر ثم يترك جانبا

يخفق صفار البيض جيداً مع باقي كميّة السكر والفانيليا

تضاف الزبدة إلى خليط الصفار تدريجياً ثم يضاف إليه المربى دون التوقف عن الخفق وبعدها الحليب

يضاف الدقيق مع الباكينج بودر والنشا بواسطة ملعقة

ثمّ نضيف بياض البيض المخفوق بواسطة الملعقة أيضاً

يُؤخذ قسم من العجينة ويضاف اليها الكاكاو

ونبدأ في سكب العجين في قالب مدهون ومرشوش دقيق كالتالي: نضع كمية من العجين الابيض ثم الذي بالشوكولاتة ثمّ الأبيض ثمّ الشوكولاتة وهكذا

ناخذ شوكة ونحاول تشكيل العجينة على شكل رخام

يخبز على 200 درجة مئوية لمدة 5 دقائق ثمّ 35 الى 40 دقيقه على 180 درجة. بالهنا والشفا.

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