تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك سويسرول بالشيكولاتة

المقادير

125 x جرام سكر

70 x جرام دقيق

30 x جرام كاكاو

5 x عدد صفار بيضة

4 x عدد بيضة (بياض فقط)

3 x كوب لبن كامل الدسم

1 x باكو كريم شانتى

1 x رشة ملح

الطريقة:

نخلط الدقيق مع الكاكاو جيدا.

نخفق صفار البيض مع نصف كمية السكر.

فى وعاء اخر نخفق بياض البيض مع رشة الملح لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف باقى كمية السكر لبياض البيض تدريجيا مع الخفق المستمر.

نضيف خليط الدقيق لصفار البيض بالتدريج مع الخفق المستمر حتى يتجانسوا تماما.

ثم نضيف خليط بياض البيض لخليط صفار البيض بالتدريج ومع التقليب برفق.

يصب الخليط فى صينية مستطيلة مفروشة بورق خبز.

نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أو لحين أن تنضج.

اقلبي الكيك على ورقة واتركيه جانباً مغطّى بقطعة قماش حتى يبرد.

اخفقي كريمة الدريم ويب مع اللبن وافرديها على ثلثي الكيك.

لفّي الكيك على شكل سويسرول. زيّني القالب بالقليل من الكريمة أو الفراولة وقدميها كحلى سهل وسريع بالهنا والشفا.

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