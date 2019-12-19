تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باناكوتا الفراولة

المقادير

250 x جرام كريمة لبّاني

250 x جرام حليب كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة ماء (مثلج)

1 x كوب فراولة (مقطعة مكعبات)

½ x كوب سكر

½ x معلقة كبيرة فانيليا (سائلة)

½ x معلقة كبيرة جيلاتين بودر

¼ x كوب سكر

الطريقة:

في وعاء صغير نضع الجيلاتين والماء المثلج ونتركهم حوالي 5 دقائق.

في هذه الأثناء نضع في اناء على النار اللبن والكريمة والسكر ونقلب جيدا.

قبل وصول المزيج لمرحلة الغليان نرفعه من على النار ونضيف الفانيلا ونقلب.

نضيف الجيلاتين ونقلب، ونسكب المزيج في كاسات التقديم، على أن نملأ نصف الكأس فقط .

نضع المزيج في الثلاجة حتى يتماسك عالاقل اربع ساعات.

في إناء آخر نضع السكر على الفراولة ونرفعهم على نار متوسطة الى منخفضة ونقلب حتى تنضج الفراولة.

في الخلاط نقوم بضرب الفراولة جيدا حتى تنعم تماما.

بعد تماسك سطح الباناكوتا نضيف صوص الفراولة على الوجه وتقدم بالهنا.

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