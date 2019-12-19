تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القهوة بالبرتقال

المقادير

2 x معلقة صغيرة بن

2 x شريحة برتقال

2 x عود قرفة

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x كوب ماء

½ x معلقة صغيرة سكر (او حسب الرغبة)

¼ x كوب كريمة مخفوقة

¼ x كوب عصير برتقال

الطريقة:

هنحضر كوب من القهوة بوضع معلقتين البن و السكر على الماء ثم وضعهم على النار .

بعد ذلك هنخلط القهوة على عصير البرتقال و الكريمة والقرفة والسكر في كوب كبير الحجم.

بعدين نقلب المكونات جيداً وتصب في أكواب زجاجية تزين بأعواد القرفة وشرائح البرتقال.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسترد البرتقال

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البان كيك بالقرفة والكراميل