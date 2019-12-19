تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القهوة بالبرتقال

المقادير
2 x معلقة صغيرة بن
2 x شريحة برتقال
2 x عود قرفة
1 x معلقة صغيرة قرفة
1 x كوب ماء
½ x معلقة صغيرة سكر (او حسب الرغبة)
¼ x كوب كريمة مخفوقة
¼ x كوب عصير برتقال
الطريقة:
هنحضر كوب من القهوة بوضع معلقتين البن و السكر على الماء ثم وضعهم على النار .
بعد ذلك هنخلط القهوة على عصير البرتقال و الكريمة والقرفة والسكر في كوب كبير الحجم.
بعدين نقلب المكونات جيداً وتصب في أكواب زجاجية تزين بأعواد القرفة وشرائح البرتقال.
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