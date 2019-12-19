تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بارفيه زبادي الفراولة و الموز

المقادير
4 x عدد فراولة (كاملة)
2 x كوب كورن فلكس
2 x عدد زبادي (بالفراولة)
2 x كوب فراولة (مقطعة شرائح)
1 x عدد موز (مقطعة شرائح)
الطريقة:
احضري الاكواب ثم ضعي في كل واحد 2 معلقة كبيرة من الزبادي و ربع كوب من الكورن فليكس و ربع كوب من شرائح الفراولة و ربع كمية من شرائح الموز
تضاف طبقة اخرى مكونة من 2 معلقة كبيرة زبادي و ربع كوب من الكورن فليكس و يزين كل كوب بثمرة كاملة من الفراولة
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