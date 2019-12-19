تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بارفيه زبادي الفراولة و الموز

المقادير

4 x عدد فراولة (كاملة)

2 x كوب كورن فلكس

2 x عدد زبادي (بالفراولة)

2 x كوب فراولة (مقطعة شرائح)

1 x عدد موز (مقطعة شرائح)

الطريقة:

احضري الاكواب ثم ضعي في كل واحد 2 معلقة كبيرة من الزبادي و ربع كوب من الكورن فليكس و ربع كوب من شرائح الفراولة و ربع كمية من شرائح الموز

تضاف طبقة اخرى مكونة من 2 معلقة كبيرة زبادي و ربع كوب من الكورن فليكس و يزين كل كوب بثمرة كاملة من الفراولة

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