تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى أصابع الكورن فليكس

المقادير 1 x كوب كسترد

1 x كوب زبدة

1 x عدد شيكولاته بيضاء

1 x كوب سكر

1 x كوب دقيق (يضبط حسب العجينة)

1 x عدد بيضة

1 x كيس كورن فلكس (مطحون قليلاً) الطريقة: يتم خلط جميع مكونات العجين وتشكيلها على هيئة أصابع، وتخبز في الفرن.

نقوم بتسييح الشيكولاته البيضاء وبعد النضج توضع الأصابع في الشيكولاتة ثم في الكورن فليكس.

تدخل أصابع العجين للثلاجة لمدة نصف ساعة وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشيكولاته بالبندق والكراميل اللذيذ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشيكولاته

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