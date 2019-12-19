تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس الشيكولاتة

المقادير 600 x جرام شيكولاتة

500 x جرام قشطة

6 x معلقة صغيرة شيكولاتة (مبشورة)

6 x عدد بيضة

1 x كوب سكر

1 x كوب كريمة خفق

1 x رشة فانيليا

الطريقة: نقوم بتذويب الشيكولاتة على نار خفيفة ونتركها لتبرد، ثم نقوم بخلط البيض والفانيليا والسكر بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق، ثم نضيف عليها الشيكولاتة ونخلط المكونات حتى تتجانس.

نحضر وعاء أخر ونخفق فية القشدة ونقوم بإضافة الخليط السابق تدريجياً.

نحضر الكاسات ونقوم بسكب موس الشيكولاتة ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الشيكولاتة بالكريمة طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

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