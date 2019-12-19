مركز السيطرة على الأمراض بأمريكا يحذر من عدوى الليستيريا المرتبطة بالبيض المسلوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" CDC" بالولايات المتحدة، من اندلاع عدوى الليستيريا المرتبطة بالبيض المسلوق، ويقوم المركز (CDC) ، وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "، ومسئولى الصحة العامة بالولاية بالتحقيق في تفشي عدوى الليستيريا، التي تسببت في مرض 7 أشخاص في 5 ولايات (فلوريدا ومين وبنسلفانيا وساوث كارولينا وتكساس).



مركز السيطرة على الامراض يحذر من البيض المسلوق فى السلطات

وقال المركز، إنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى، والإبلاغ عن وفاة واحدة من تكساس، تم الإبلاغ عن إصابة مولود جديد أصيب بالليستيريا أثناء الحمل رغم نجاته.



البيض المسلوق من احدى الشركات احد اسباب الاصابة بالليستريا فى امريكا

وقال المركز، تشير المقابلات التي أجريت مع المرضى، والأدلة المختبرية إلى أن البيض الطازج المسلوق الطازج الذي تنتجه احدى الشركات بولاية جورجيا، يُعد مصدرًا محتملاً لهذا المرض، تم حزم هذه البيض في دلاء بلاستيكية، وبيعت تحت أسماء تجارية مختلفة على الصعيد الوطني لمشغلي خدمات الأغذية، بما في ذلك محلات البقالة والمطاعم.



مركز السيطرة على الامراض يحذر من تفشى الليستريا الناتجة عن البيض المسلوق

وأضاف المركز، إنه نظرًا لأن الليستيريا يمكن أن تسبب التهابات حادة، فإن CDC يحذر من بيع أو تقديم أو استخدام هذه البيض المسلوق في صنع أغذية أخرى، مثل سلطة البيض.

وقال، إن هذا التحقيق مستمر لتحديد مصدر التلوث، وما إذا كانت هناك منتجات إضافية مرتبطة بالمرض.

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ويقدم مركز السيطرة على الأمراض بعض النصائح للأشخاص الأكثرعرضة لخطر الإصابة بالليستيريا وهم، النساء الحوامل، وحديثي الولادة، والبالغين من العمر 65 عامًا أو أكبر، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص المصابين بالسرطان، أو الذين يعانون من غسيل الكلى.

وينصح مركز السيطرة على الأمراض، الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعدوى الليستيريا، بإلقاء أي بيض مسلوق أو منتجات تحتوي على بيض مسلوق، مثل سلطة البيض، وإذا كان لديك هذه المنتجات في المنزل، فلا تأكلها، قم برميها بعيدًا، بغض النظر عن المكان الذي اشتريت منه أو تاريخ الاستخدام.

وأضاف، إنه يجب غسل، وتطهير الأدراج، أو الأرفف، في الثلاجات والمجمدات، حيث أن الليستريا يمكن أن تنتشر بسهولة إلى غيرها من الأطعمة والسطوح.

تعرف على الليستيريا:

الليستيريا، يمكن أن تسبب أعراضا مختلفة، وهذا يتوقف على الشخص، عادة ما تواجه النساء الحوامل الحمى، وغيرها من الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا، مثل التعب، وآلام العضلات، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الالتهابات أثناء الحمل إلى الإجهاض، أو الولادة المبكرة، أو العدوى التي تهدد حياة الوليد، يمكن أن يكون لدى الأشخاص غير النساء الحوامل أعراض تشمل الصداع، والام الرقبة، والارتباك وفقدان التوازن، والتشنجات، بالإضافة إلى الحمى وآلام العضلات.

وأوضح المركز، أن الأشخاص الذين يعانون من عدوى الليستيريا الغازية، عادة ما يبلغون عن أعراض تبدأ من 1 إلى 4 أسابيع بعد تناول الطعام الملوث، يتم علاج العدوى بالمضادات الحيوية.