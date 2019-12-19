شكرا لقرائتكم خبر عن التدليك والتقشير وشرب الماء.. أهم العلاجات الطبيعية للقضاء على علامات التمدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "Step to health"، إذا كنت ترغب في التخلص من علامات التمدد، فمن المهم أن تبقي رطبًا من الداخل والخارج لإضفاء مرونة على بشرتك، موضحًا أن علامات التمدد غالبا ما يكون القضاء عليها صعب للغاية، إلا أنه يمكنك العمل على ظهورها بشكل أقل من خلال عدة خطوات.

تعرف على بعض الحيل والعلاجات للقضاء على علامات التمدد

وأضاف الموقع أن هذه العلامات تميل إلى الظهور بشكل متكرر أثناء الحمل، وكذلك أثناء فقدان الوزن المفاجئ فى الأرداف، والساقين، والذراعين، والبطن، وهي مناطق الجسم الأكثر تضررا.

ويقدم الموقع عددٍ من الخطوات لتلافى ظهور التمددات، جاءت كالتالى

أولا: اتباع أسلوب حياة صحي

يمكن اتباع اسلوب حياة صحى من خلال تناول الأطعمة الصحية، والحصول على بروتين مرطب للبشرة.

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ثانيا: التقشير اليومي

يعد التقشير اليومى، أحد أفضل العلاجات لتقليل علامات التمدد للقيام بذلك، يمكنك استخدام اسفنجة مصنوعة لتقشير الجلد، وبهذه الطريقة، يمكنك التخلص من أي جلد ميت، وتجديد بشرتك بشكل طبيعي، وتحسين مظهر علامات التمدد.

ثالثا: تبديل الماء الساخن والبارد عند الاستحمام

جرب تبديل الماء البارد والساخن لتحسين الدورة الدموية، وخاصة في الساقين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتهاء من الاستحمام بالماء البارد يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد والحفاظ على رطوبته بشكل أفضل.

رابعا: شرب لتر من الماء يوميًا

شرب الماء يحافظ على ترطيب البشرة ويمنحها مرونة، وهو طريقة جيدة لمحاربة ظهور علامات التمدد، ويمكنك أيضًا الحفاظ على رطوبة بشرتك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الفواكه والخضروات.

خامسا: تناول فيتامين" E- هـ"

يمكنك العثور على هذا الفيتامين في السبانخ، واللوز، بالنسبة لبشرتك، فإن فيتامين (هـ) مفيد للغاية، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الكولاجين بالإضافة إلى المرونة.

سادسا: تدليك المنطقة المصابة

يمكنك أيضًا تدليك المنطقة المصابة بزيت الزيتون، أو الكريمات، التي تحتوي على واحد أو أكثر من المكونات التالية، زبدة الكاكاو، وزيت ثمر الورد، وزيت الخروع، وزبدة الشيا، وفيتامينات A و C