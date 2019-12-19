شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحامل خلال العمل من قبل وزارة الصحة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية من خلال موقعها الرسمي، بعض النصائح للحامل خلال ممارستها في العمل، موضحة أن الحمل لا يعوق العمل أو التقدم فيه فيمكن للحامل أن تمارس عملها بشكل طبيعي، ولكن عليها الموازنة والمحافظة على الصحة البدنية والنفسية من أجل الجنين وصحتها.

ففي حالة أن العمل مكتبيا أي لا تقوم المرأة بالقيام بأي نشاط، فهذا لا يترتب عليه أي مخاطر ولا داعي للقلق بشأنه، أما في حالة وجود مخاطر على الحمل، فيجب على المرأة طلب من مديرها تخفيف عبء العمل عليها، ولذا عليها تجنب الوقوف كثيرا، أو حمل الأوزان الثقيلة، وتجنب السفر لفترات طويلة.

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كما أوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه من ضروري تجنب الوقوف في عمل بأماكن المواد الكيميائية حيث يمكن أن تسبب تشوهًا خلقيًّا للجنين أو الإجهاض، وأيضا العمل لساعات طويلة يتسبب في ذلك الأمر.

وفي حالة العمل في الأعمال المكتبية، فعليها القيام بالتالي للحفاظ علي صحتها وصحة الجنين، وعليها المشي لزيادة تدفق الدم، والجلوس علي كرسي مريح، والراحة كل 45 دقيقة، وارتدي أحذية طبية مريحة.