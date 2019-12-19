شكرا لقرائتكم خبر عن المشى أو ركوب الدراجات للذهاب للعمل يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص يجب أن يمشوا أو يركبوا دراجة للعمل للحد من مخاطر إصابتهم بأزمة قلبية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت بيانات من 43 مليون شخص في إنجلترا أن معدلات الإصابة بالنوبات القلبية كانت أقل في المناطق التي يحظى فيها "التنقل النشط" بشعبية.

ووجد الباحثون في جامعة ليدز البريطانية أن الفائدة كانت ضئيلة - حيث تم تقليل المخاطر بنسبة 1.7% فقط - ولكنها طبقت على كل من الرجال والنساء.

وقد طالبوا الآن أصحاب العمل بتسهيل الأمر على العمال ، الذين يقضون ساعات طويلة في السيارات والقطارات ، ليكونوا نشطين في تنقلاتهم.

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ويتم تشجيع الحكومة البريطانية على تنفيذ مسارات الدراجات على الطرق الرئيسية.

استخدمت الدراسة بيانات من إحصاء المملكة المتحدة لعام 2011، وكان المشاركون، تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 74 عاماً، ويعملون في إنجلترا.

وقال الباحثون: "تظهر دراستنا أن ممارسة الرياضة كوسيلة للانتقال إلى العمل ترتبط بمستويات منخفضة من النوبات القلبية".

وتابع الباحثون: "نحن بحاجة إلى رؤية تحسينات كبيرة في البنية التحتية لركوب الدراجات والمشي للمساعدة في جعل الناس أكثر ثقة في طرقهم ، وتشجيعهم على تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة."