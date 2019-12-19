الأطباء يحذرون النباتيين من مخاطر نقص فيتامين ب12

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رحاب أحمدالخميس 2019/12/19 07:46 م بتوقيت أبوظبي
النباتيون وفيتامين ب12
على الرغم من الدعاية الكبيرة للنظام النباتي منذ سنوات، حذرت دراسة بريطانية من أن متبعي ذلك النظام الغذائي مهددون بمخاطر نقص فيتامين ب12.
ونقلت صحيفة "جارديان" عن اختصاصي تغذية في كلية كينجز كوليدج في لندن أن النظام النباتي صحي بشكل عام، فهو يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب، لكن يجب على متبعيه تناول مكملات فيتامين ب12 أو المخاطرة بحالة تسبب خدر دائم في أيديهم وأرجلهم.
ويحصل معظم الناس على فيتامين "ب12"من اللبن، لكن البدائل النباتية لا تحتوي على مستويات عالية بما يكفي لحماية البالغين والأطفال من الاعتلال العصبي المحيط، وهو أمر لا رجعة فيه.
وطالب الأطباء المصانع المنتجة لمواد الألبان بالتدخل، مؤكدين أنه يمكنهم معالجة الأمر بسهولة بزيادة مستويات ب12 في الحليب النباتي 3 مرات مما هي عليه في الوقت الحالي، وأكدوا أن مزاعم البعض على الإنترنت بأن النباتيين لا يحتاجون إلى مكملات "ب١٢" إضافية لا تستند إلى الأدلة، إذ أظهرت دراسات سابقة أن مستويات ب12 في النباتيين هي حوالي ثلث ما هو مطلوب.
وأظهرت دراسة سابقة لجامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات الغذائية النباتية يميلون إلى عدم زيادة الوزن، ولديهم معدلات منخفضة من مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القولون، وربما لديهم انخفاض معدلات الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، فإن كسور العظام أعلى بنحو 30% نتيجة لانخفاض كثافة العظام؛ لأن ذلك قد يكون له علاقة بالكالسيوم وب12 كما قد يكون لديهم أيضا معدلات أعلى من السكتة الدماغية النزفية.
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