شكرا لقرائتكم خبر عن تدخين الحشيش يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لأنه يشوه بنية القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة إلى أن تدخين الحشيش يسبب أضرارًا هيكلية للقلب مما قد يزيد من خطر إصابتك بجلطة دماغية.

ووفقاً لموقع صحيفة"ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن المستخدمين المنتظمين على الحشيش لديهم البطين الأيسر أوسع، وغرفة ضخ القلب الرئيسية أكبر.



الحشيش

ومع زيادة سماكة جدرانه، يصبح من الممكن نقل دم حول الجسم ، وهو ما يقول الخبراء إنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

وكان مدخنو الحشيش المنتظمون يعانون من ضعف في وظائف القلب، حيث أظهرت الاختبارات أن الألياف العضلية تشوهت كلما تقلصت قلوبهم.

دعا علماء من جامعة كوين ماري في لندن ، الذين قادوا الدراسة ، إلى إجراء أبحاث عاجلة حول سلامة الحشيش لصحة القلب.

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قاموا بتحليل التصوير بالرنين المغناطيسي من 3440 شخص في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وكان متوسط ​​العمر 62 عامًا ، ولم يكن لدى أي منهم أية مشكلات قلبية معروفة.

وقالت مجموعه ما 3255 من المشاركين أنهم نادراً ما يستخدمون الحشيش أو لا يستخدمونه أبدًا ، في حين أن 47 منهم كانوا مستخدمين حاليين.

وكان المدخنين الحاليون أكثر عرضة للإصابة ببطينين أكبر وظهرت عليهم علامات ضعف وظائف القلب، ولم يتم تحديد أي تغييرات في حجم ووظيفة غرف القلب الثلاث الأخرى.

ووجد التحليل أيضًا أن الأشخاص الذين تركوا الحشيش لديهم نفس حجم القلب ووظائفه لأولئك الذين لم يستخدموه أبدًا.