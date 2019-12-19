علامات خطيرة إذا أحسست بها اطلب سيارة الإسعاف فورًا

شدّدت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية، نظرا لأن كل ثانية لها ثمنها مع مثل هذه الحالة الخطيرة.وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية تتمثل في آلام الصدر الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من 5 دقائق، وضيق التنفس والتعرق الشديد والغثيان. ويعد كبار السن ومرضى السكري ومرضى القلب أكثر عُرضة للإصابة بالأزمات القلبية حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية قد يهمك ايضاً: Advertisements التناول المعتدل للشوكولاتة يحدّ من خطر الإصابة بالأزمات القلبية دراسة تؤكد أهمية موسيقى "اليوغا" في منع الإصابة بالأزمات القلبية

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