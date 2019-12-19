شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير البرد الشديد على الجسم.. قضمة الصقيع أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضمة الصقيع هي تجميد أنسجة الجسم من الجلد والعضلات والعظام في البرد الشديد حيث تبدأ الأوعية الدموية القريبة من الجلد في الانقباض، هذا يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية.

في حالة البرد الشديد أو عندما يتعرض الجسم للبرد لفترات طويلة، يمكن لهذه الاستراتيجية الوقائية أن تقلل من تدفق الدم في بعض مناطق الجسم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، ووفقا لموقع " healthline" فمزيج من درجة الحرارة الباردة وسوء تدفق الدم يمكن أن يسبب إصابة الأنسجة.

من المرجح أن يحدث عضة الصقيع في أجزاء الجسم البعيدة عن القلب بالإضافة إلى الأماكن الأخرى بالجسم مثل أصابع القدم والأصابع والأذنين والأنف.

إذا بدأت مناطق الأنسجة المعرضة للبرد الشديد في التجمد، تتشكل بلورات الجليد في بعض الخلايا ويتدفق السائل إلى هذه الخلايا، هذا يمكن أن يسبب انفجار الخلايا يمكن أن يحدث ضرر إضافي عندما يتم تسخين الأنسجة مرة أخرى ، لأن الأوعية الدموية التالفة يمكن أن تسرب السوائل والبروتينات في الأنسجة ، مما يسبب تورم وتقرح.

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يتراوح عضة الصقيع من التجمد السطحي للطبقات العليا من الجلد ، والذي يسمى الصقيع ، إلى عضة الصقيع الشديدة التي تؤثر على الأنسجة العميقة ، مثل العضلات والعظام، تعتمد كمية الأضرار على عدة عوامل إلى جانب درجة حرارة البرد ، بما في ذلك الارتفاع وبرودة الرياح والدورة الدموية وتكوين الجسم.

العوامل التي تزيد من خطر قضمة الصقيع تشمل:

كبار السن ، خاصة الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية، بشرة رطبة، وجود مساحات كبيرة من الجلد المكشوف، انخفاض نسبة الدهون في الجسم، جفاف، ارتداء ملابس ضيقة ، مما يعيق الدورة الدموية، شرب الكافيين ، مما يزيد من الجفاف، مرض السكري الذي يتم التحكم فيه بشكل سيء