شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. وتعرف على تحليل خلل المناعة "ANA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من التحاليل التي يقوم الطبيب بطلبها للاطمئنان على الحالة الصحية للمريض، ومن ضمن هذه التحاليل هي تحليل ANA أو مناعة الجسم، وهذا التحليل يساهم بشكل كبير في التعرف على طبيعية وقدرة الجهاز المناعي في الدفاع عن الجسم من التعرض لأي مشاكل صحية.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على طبيعية إجراء تحليل "ANA"، والذي يساهم بشكل كبير في التعرف علي طبيعته وذلك وفقا لموقع " medlineplus.".



تحليل ANA

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ومن خلال هذا التحليل يستطيع الجسم الكشف عن إصابته بالأمراض المناعية الذاتية، وأيضا تساهم بشكل كبير في تكوين الجسم للأجسام المضادات بالجسم، ونسبتها والتعرف على طبيعتيها وطرق التخلص منها أى تنظيم نسبتها.

وهذا النوع من التحاليل لا تطلب الصيام أو القيام بأي شروط كالتوقف عن الطعام، فهو يقوم من خلال سحب عينة من الدم من خلال الأوردة، وتظهر النتيجة في ذات اليوم أو ثاني يوم علي الأقل، وهذا الأمر يساهم في تحديد إذا كان هذا الجسم يعاني من مضادات الأكسدة والأمراض المناعية أم لا.

كما أنه يوضح بشكل كبير في تحديد نسبة الحساسية التي يعاني منها الشخص أيضا، أو التهابات المفاصل أو السل أو نقص المناعة البشرية، وهنا يقوم الطبيب بتحديد نوعية العلاج.