شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة غنية بالبوتاسيوم تساعد فى مقاومة ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة صينية أن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة الطازجة يعانون من انخفاض في ضغط الدم مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون الفاكهة الطازجة، ويعتقد الأطباء أن البوتاسيوم من مصادر الفاكهة يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وللتعرف أكثر عن هذا الأمر عليك قراءة هذا التقرير وفقا لموقع " menshealth".

أوضحت الدراسة أن البوتاسيوم يساعد جسمك على طرد الملح منه، وهذا يساهم في تنظيم ضغط الدم، وفي دراسة صينية ، كان الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة الطازجة لديهم فرصة جيدة في تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من التعرض للارتفاع.

قد يكون البوتاسيوم هو المفتاح في تنظيم نسبة ضغط الدم، فهو يساعد على تجنيد الجزيئات التي تعيد الصوديوم إلى الدم، لذلك يمكنك التخلص من المزيد من الصوديوم نتيجة لذلك. هذا يؤدي عادة إلى انخفاض ضغط الدم ، كما تقول الدكتورة أليسيا ماكدونو من جامعة جنوب كاليفورنيا. يرتاح المعدن أيضًا جدران الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، يجب على البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الذي يزيد عن 120/80 التفكير في زيادة تناولهم للبوتاسيوم ، وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو غيرها من الأمراض التي تؤثر على كيفية تعامل الجسم مع البوتاسيوم ، يجب أن يكونوا حذرين.

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ومن أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والتي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الضغط، هي:

-الزبيب.

- الخوخ .

- البطاطا الحلوة.