شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: ساعات العمل الطويلة فى المكتب ترتبط بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون أن العاملين في المكاتب الذين يقضون ساعات طويلة في العمل أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق وهو عامل رئيسي في وفاة أكثر من 82 ألف شخص سنويًا.

وما يقرب من 15-30 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من نوع من الحالة يسمى "ارتفاع ضغط الدم المقنع"، مما يعني أن قراءات ضغط الدم المرتفعة لديهم طبيعية أثناء زيارات الرعاية الصحية ولكنها مرتفعة عند قياسها في مكان آخر.

وتضمنت الدراسة الجديدة التي أجراها فريق بحث كندي أكثر من 3500 موظف من ذوي الياقات البيضاء في ثلاث مؤسسات عامة في كيبيك الكندية.

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ووجد الباحثون مايلى:

ارتبط العمل 49 ساعة أو أكثر كل أسبوع إلى احتمال أكبر بنسبة 70 ٪ من ارتفاع ضغط الدم المقنع واحتمال أكبر بنسبة 66 ٪ من استمرار ارتفاع ضغط الدم.

ارتبط العمل بين 41 و 48 ساعة أسبوعيًا بزيادة بنسبة 54٪ من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم المقنع و 42٪ من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم المستدام.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي كزافييه ترودل ، أستاذ مساعد في قسم الطب الاجتماعي والوقائي بجامعة لافال في كيبيك بكندا: "يرتبط كل من ارتفاع ضغط الدم المقنع والمستمر بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".