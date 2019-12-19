كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - يميل الكثير من الناس إلى شرب الشاي الأخضر لكسر الروتين اليومي من شرب الشاي الأحمر ولكثرة ما يسمع ويقرأ عن الشاي الأخضر وفوائده الصحية، ولكن هل شرب الشاي الأخضر آمن على الأطفال؟

التقت "الخليج 365 نت" باختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة فيفيان محمد وهبي لتحدثنا حول ذلك فقالت:

تحرص معظم الأسر في مختلف أرجاء العالم على تجنب تقديم الشاي للأطفال، لذلك سنتعرف أكثر فوائد وأضرار الشاي الأخضر على الأطفال تحديداً.

فوائد الشاي الأخضر:

- الشاي الأخضر له عدة فوائد صحية مهمة من أبرزها: تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

- يعتبر مصدر غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي من الأمراض السرطانية مثل سرطان الرحم والمبايض.

- تناول الشاي الأخضر يحسن كثافة العظام عند السيدات بعد قطع الدورة الشهرية ويحمي من ترقق العظام.

- يساعد على الوقاية من مرض "باركنسون".

هل شرب الشاي الأخضر آمن على الأطفال؟

بالرغم من جميع فوائد الشاي الأخضر ولكن يجب العلم أن كثرة تناوله قد تجعله ضاراً وله سلبيات خاصة على الأطفال، فمازالت الدراسات تعمل على إثبات مدى صحة تناول الشاي الأخضر للأطفال ولكن معظم الأطباء ينصحون بعدم تناوله من قبل الأطفال.

بعض السلبيات التي يجب معرفتها عن "الشاي الأخضر" قبل تقديمه لطفلك:

Advertisements

- الشاي الأخضر يحتوي على الكافيين وتناوله بكثرة قد يسبب: الإفراط في الحركة عند الطفل، الصداع، صعوبة في النوم، الغثيان، الإسهال، دقات قلب غير منتظمة، الحرقة، دوخه وعدم تركيز.

- يؤثر على امتصاص الحديد الموجود في الطعام وقد يسبب أنيميا عند الأطفال في مرحلة النمو.

- ممكن أن يتفاعل الشاي الأخضر مع بعض العلاجات ويسبب آثار سلبية.

- تناوله قد يسبب ضعف في العظام وخسارة الكالسيوم.

- يمكن أن يسبب الحساسية لبعض الأطفال.

- قد يسبب سوء امتصاص الثيامن التي قد تضعف الجهاز العصبي عند الطفل.

- يحتوي على نسبة عالية من الأكزوليت وقد يسبب حدوث حصى في الكلى.

بعض إيجابيات شرب الشاي الأخضر على الأطفال:

- بالرغم من وجود سلبيات كثيرة للشاي الأخضر ولكن هناك بعض الإيجابيات ومنها: إعطاء طفلك القليل من الشاي يمده بالطاقة ولكن يجب مراقبة ألا يحدث له تحسس.

- يحتوي الشاي الأخضر على بعض الأحماض الأمينية وإعطاؤه بمعدل ٤ أكواب في الأسبوع ممكن أن يساعده على مقاومة الإنفلونزا.