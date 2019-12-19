تقنيات حديثة لعلاج "خطوط تمدد الجلد" عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - خطوط حمراء تتحول بعد فترة إلى بيضاء تسمى بعلامات "تمدد الجلد"، تعاني منها الكثير من السيدات خلال فترة الحمل وتبقى إلى ما بعد الولادة، وعادة ما تظهر بسبب اكتساب الكيلوغرامات الزائدة وخسارة الوزن بشكل سريع.

التقت "الخليج 365 نت" باختصاصية الجلدية والتجميل وجراحات الجلد "هدى شميس" لتحدثنا عن ذلك.

بينت شميس أن مشكلة تشققات الجلد تصيب بشكل خاص وكبير (منطقة البطن)، وتحدث بنسبة قد تصل إلى 90% عند السيدات الحوامل حيث يتضح ظهورها كلما تقدم الحمل وزاد اتساع البطن، أي في الثلث الثاني والثالث من الحمل، إضافة إلى ذلك التغيرات الهرمونية تُقلص من إنتاج مادة الكولاجين في البشرة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور علامات التمدد. يتطلب علاجها عدة أشهر، وهناك روتين صحي يجب إتباعه لتجنبها.

أسباب ظهور تشققات الحمل "stretch marks":

1. الحمل خاصة لدى السيدات صغيرات السن.

2. فقدان الوزن واكتسابه بشكل مفاجئ وسريع.

3. العوامل الوراثية وطبيعة الجلد.

4. التغيرات الهرمونية ومرحلة البلوغ لدى الفتيات.

5. والسبب الأشهر للإصابة بالتمددات الجلدية والخطوط البيضاء يكون لدى السيدات الحوامل خلال (الأسبوع 25) من الحمل حتى نهايته والتي يتمزق بها نسيج الكولاجين تحت الجلد بسبب التمدد الشديد وكبر حجم البطن.

أحدث العلاجات للتخلص من علامات تمدد الجلد:

1. هناك عدة طرق للعلاج منها الحقن الموضعي "أبر الميزوثيرابي" التي تحتوي على أحماض أمينية وفيتامينات ومركبات طبيعية تساعد على إعادة النضارة للجلد.

2. "التقشير بالليزر" يمكن استخدامه عن طريق عدة جلسات حسب الحالة.

3. جهاز الديرما رولر، بالإضافة إلى البلازما.

4. أهم وأبرز هذه التقنيات وأحدثها هي تقنية "الفراكشنال" ليزر المتطورة في عالم التجميل بالليزر، من أهم مميزاته أنه مناسب لجميع أنواع البشرة ولا يتطلب تدخل جراحي وسهل وآمن.

5. استخدام جهاز "الراديو فريكونسي" الذي يعتمد على توليد الحرارة داخل الأنسجة وتنشيطها ومنها تحفيز الخلايا.

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نصائح مهمة في فترة العلاج للحصول على أفضل النتائج:

1. شرب كميات كافية من المياه يومياً خطوة أساسية لترطيب البشرة ومحاربة الجفاف.

2. اتباع نظام غذائي صحي مع الإكثار من البروتينات والفيتامينات، وخاصة فيتامين C.

3. ترطيب كافي للبشرة يومياً واختيار مستحضرات غنية بالكولاجين كي تساعد بشرتك على استعادة مرونتها بسرعة.

4. الاستحمام بالماء البارد حيث أنه مهم لبشرتك للحفاظ على ترطيبها، فمن الخطأ استخدام المياه الدافئة لأنه تسبب جفاف للبشرة.

5. تجنبي التعرض للشمس دون استخدام كريم واقي.