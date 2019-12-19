مستشفى يقدم أغطية رأس معقمة للطبيبات المحجبات لأول مرة في بريطانيا

يقدم مستشفى بريطاني "حجابا معقما للاستخدام لمرة واحدة" للطبيبات "المحجبات" في إجراء يعد الأول من نوعه في المملكة المتحدة.

وأطلق مستشفى "Royal Derby" فكرة الحجاب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن طرحتها موظفة مبتدئة في الطاقم الطبي، خلال تدريباتها.

اقرا ايضاً:

ارتفاع مخاطر العدوى القاتلة بسبب تعاطي المضادات الحيوية من دون داعٍ

وقالت فرح رسلان إن الفكرة جاءت نتيجة الحاجة الملحة إلى إيجاد حل وسط، بين "ارتداء الحجاب" و"شغف" التواجد في غرفة العمليات. وأضافت أن الحجاب يوفر حلا لمخاوف مكافحة العدوى التي قد تنتقل من خلال الحجاب، الذي يتم ارتداؤه على مدار اليوم.

وفي حديثها مع BBC Radio Derby، أضافت روسلان: "كنت أستخدم [الحجاب نفسه] طوال اليوم، في ما يبدو أنه غير مثالي لغرف العمليات. لم أشعر بالارتياح لخلعه (الحجاب) وكان يتم إخراجي باحترام من غرف العمليات بسبب المخاوف من انتقال العدوى".

Advertisements

وعادت الطبيبة المبتدئة إلى ماليزيا (حيث ولدت)، للحصول على الإلهام قبل إنشاء التصميم النهائي، واختبار مجموعة متنوعة من الأقمشة.

وقال الجراح الاستشاري، غيل تيرني، الذي أشرف على توجيه رسلان خلال فترة وجودها في مستشفى "Royal Derby"، إن خدمة "trust" كانت الأولى في تقديم الحجاب المعقم بالمملكة المتحدة. وتلقى المستشفى الثناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديم الحجاب.

ويأمل الفريق الطبي أن تُعرض فكرة الحجاب على المستوى الوطني، ولكن NHS England قالت إن الأمر يعود إلى ثقة الأفراد.

قد يهمك ايضاً:

تعليم الطفل إجراءات النظافة يحميه من العدوى

دراسة طبية تؤكد أن القرفة تساعد على مكافحة العدوى