مأكولات البحر المتوسط تحارب الخرف والزهايمر وتحافظ على الذهن

أكّد خبير التغذية الألماني أوفه كنوب، أن مطبخ البحر المتوسط يحافظ على اللياقة الذهنية، حيث أنه يحمي من الإصابة بأمراض التنكس العصبي كالخرف والزهايمر. وأوضح كنوب أن مطبخ البحر المتوسط يقوم على الخضروات الخضراء كالسبانخ والكرنب والأسماك الغنية بالدهون الصحية مثل الأوميغا 3 كالسلمون والماكريل والسردين والمكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون. اقرا ايضاً: دراسة حديثة تؤكد أن الأمية تضاعف بنحو الثلث خطر الإصابة بمرض الخرف Advertisements وتعمل هذه الأغذية على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ومن ثم تساعد في دعم وظائف المخ كالتفكير والفهم والحفظ والتذكر والتركيز، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.1



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