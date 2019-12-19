شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة لتجب الإصابة بقصر القامة والتقزم عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأطفال خاصة فى سن المدرسة من التقزم وقصر القامة بما لا يتناسب مع سن الطفل، وهناك العديد من الأسباب الصحية وراء تلك الحالة والتى تجعل الطفل أقل فى الطول عن أقرانه فى نفس العمر، حسبما ذكرها موقع " Harvard health".

اسباب التقزم وقصر القامة عند الأطفال :

نقص هرمون النمو، نقص هرمون الغدة الدرقية، سوء التغذية وعدم حصول الطفل على احتياجاته الغذائية، بعض امراض سوء التغذية مثل الانيميا، بعض الامراض الوراثية، بعض امراض العظام، بعض الامراض المزمنة مثل الفشل الكلوى ، أمراض القلب.

بالإضافة إلى العوامل السابقة فإن قصر القامة عند الأطفال أيضا قد يكون مرتبط بالعوامل الوراثية بعض العوامل الوراثية فى نمو القامة، فكما يرث الطفل لون البشرة وشكل الملامح عن والديه يرث ايضا الصفات الجسمانية ومنها الطول.

والتقزم الناتج عن سوء التغذية هو الاكثر شيوعا فى الاطفال، يحدث التقزم بسبب سوء التغذية المزمن اى لا يحصل الطفل على احتياجاته الغذائية لفترات طويلة شهور او سنين، حيث إن نمو القامة يحتاج ان يحصل الطفل على جميع احتياجاته الأساسية ثل السعرات الحرارية الكافية ، البروتين ، الفيتامينات و المعادن ، و قد يؤدى نقص عنصر غذائى واحد او اكثر الى قصور نمو القامة وتقزم الطفل.

نصائح هامة لمنع إصابة الطفل بالتقزم:

تناول الخضراوات و الفاكهة الطازجة.

Advertisements

تناول البروتين مثل اللحوم و الدواجن و الاسماك و البيض.

تناول البروتين النباتى مثل الفول ، العدس، الحمص، اللوبيا الجافة، الفاصوليا البيضاء و الترمس.

تناول اللبن والزبادى و الجبن.

ممارسة الرياضة بإستمرار .

عدم تناول تناول الوجبات السريعة.

عدم الافراط فى تناول الحلويات .

عدم تناول المياه الغازية و العصائر المعلبة.

عدم الجلوس لفترات طويلة امام شاشة التلفزيون أو الهاتف المحمول.