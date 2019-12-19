شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: وباء التدخين وصل لنقطة تحول مع ثبات معدل تدخين الذكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن عدد المدخنين الذكور توقف عن الزيادة وفى طريقه للهبوط لأول مرة فيما يمثل تحولا فى وباء عالمى أودى بحياة عشرات الملايين على مدى عقود.

وقالت المنظمة فى تقرير إن هذا التحول في اتجاهات التدخين العالمية يظهر أن جهود الحكومات للحد من استخدام التبغ تحقق نجاحا "في إنقاذ أرواح وحماية الصحة وهزيمة التبغ".

ووعدت بالعمل عن كثب مع الدول للحفاظ على هذا الاتجاه النزولي.

وقال تيدروس أدهانوم جبريسوس الأمين العام للمنظمة في بيان عن نتائج التقرير "شهدنا على مدى سنوات طويلة صعودا مطردا في عدد الذكور الذين يستخدمون منتجات التبغ القاتلة. لكننا الآن نشهد، ولأول مرة، تراجعا في الاستخدام بين الذكور، نتج عن تشدد الحكومات مع صناعة التبغ".

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ويسبب التدخين سرطان الرئة وغيره من أمراض الجهاز التنفسى ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى سرطان الفم والحنجرة وغيره من أنواع السرطان.

وتظهر بيانات المنظمة أن أكثر من ثمانية ملايين شخص يموتون سنويا بسبب استخدام التبغ. وأكثر من سبعة ملايين من هذه الوفيات تنتج عن الاستخدام المباشر ونحو 1.2 مليون تنتج عن التدخين غير المباشر.

ويقول تقرير المنظمة إنه في عام 2018 قل عدد المدخنين حوالي 60 مليونا على مستوى العالم بالمقارنة مع عام 2000 وانخفض العدد الإجمالي للمدخنين إلى 1.337 مليار على مستوى العالم في 2018 من 1.397 مليار في 2000.

وقالت المنظمة إن هذا الانخفاض كان يرجع بدرجة كبيرة في السابق إلى انخفاض عدد الفتيات والسيدات المدخنات مع ارتفاع عدد المدخنين الذكور بنحو 40 مليونا ليبلغ 1.093 مليار في الفترة من 2000 إلى 2018.

لكن هذا التقرير الأخير يظهر أن عدد المدخنين الذكور توقف عن النمو ومن المتوقع أن ينخفض.